В испанской Валенсии парламент признал Голодомор геноцидом

Парламент Валенсийской автономии Испании признал Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом. Об этом сообщает Укринформ в четверг, 5 декабря.

Отмечается, что депутаты единогласно приняли постановление О повышении осведомленности и осуждении больших преступлений ХХ века, которым был Голодомор 1932-1933 годов.

В своих выступлениях представители всех фракций согласились с оценкой Голодомора как геноцида.

Кроме того, в заседании законодательного органа этого субъекта Испании приняла участие генеральный консул Украины Оксана Драмарецкая. Также присутствовали полтора десятка деятелей украинской общины, с которыми встретился председатель валенсийского парламента Энрик Морера.

В мотивационной части постановления говорится о "самом решительном осуждении бесчеловечных и геноцидных действий, совершенных тоталитарным режимом Сталина".

Резолютивная часть документа призывает исполнительную власть способствовать "познанию и осуждению Голодомора – вместе с большими преступлениями XX века, диктатурами, формами репрессий и уничтожения человеческих жизней – чтобы память об этих событиях служила предупреждением для нынешних и будущих поколений валенсийцев".

Как говорится в принятом постановлении, валенсийский Женералитат (правительство) в трехмесячный срок должен сообщить парламентскому комитету по правам человека о принятых мерах в этом направлении.

Подготовкой и продвижением постановления занималась ОО Instituto 9 de Mayo в рамках начатого год назад совместного проекта с Генконсульством Украины в Барселоне.

По словам представителей этой общественной организации Пабло Хиля и Андрея Якубува, "принятое решение ставит вопрос о последующих действиях здешней власти, которые мы будем поддерживать, в частности обеспечении сведений о Голодоморе в образовательной сети, чего нет до сих пор".

На региональном уровне в Испании, кроме Валенсийской автономии, Голодомор признан геноцидом парламентами Страны Басков (2003), Каталонии (2007) и Балеарских островов (2007).

Валенсийское сообщество (исторически – Королевство Валенсия) восстановило свою автономию в 1982 году. Столица субъекта – Валенсия – является третьим, после Мадрида и Барселоны, городом Испании.

Cмотрите фотогалерею: В испанской Валенсии парламент признал Голодомор геноцидом

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не сможет забыть и простить преступление Голодомора, виновником которого был сталинский режим. Об этом он сказал на акции памяти жертв Голодомора в Киеве 23 ноября.

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Источник: korrespondent.net