Глава ОБСЕ отметил значительный прогресс по Донбассу

За время председательства Чехии в ОБСЕ украинский вопрос был одним из главных приоритетов, и в этом плане удалось достичь значительных успехов, заявил глава миссии Мирослав Лайчак, пишет в четверг, 5 декабря, ЕП.

Он отметил, что в начале года перед организацией стояло несколько задач: улучшение ситуации на пунктах пропуска, обмен задержанными, разминирование и восстановление моста в Станице Луганской.

"Эти меры были не новы, эти простые шаги обсуждались много раз, но то, что мы сделали как председательство - мы поставили полный политический и оперативный вес ОБСЕ за ними и мы увидели прогресс", - сказал Лайчак, который на прошлой неделе побывал в Станице Луганской.

"После моей первой поездки на Донбасс мне говорили, что это будет чудом, если мост восстановят, но это произошло. Я хочу поблагодарить президента Зеленского, правительство Украины, трехстороннюю контактную группу и специальную мониторинговую миссию, которые сделали это возможным", - отметил он.

Также он отметил прогресс в политическом направлении.

"Мы не могли представить, что в календаре на этот год еще будет саммит в нормандском формате. Но это реальность, которую мы получим на следующей неделе в Париже", - сказал Лайчак.

Отметим также, что Мартина Сайдика в трехсторонней контактной группе заменит швейцарская дипломатка Хайди Грау.

"Я хочу поблагодарить за прекрасную и ценную работу моего спецпредставителя в Украине и в трехсторонней группе Мартина Сайдика, а также официально объявить о назначении Хайди Грау его преемницей", - сказал Лайчак.

Посол Хайди Грау возглавляет отдел безопасности человека Федерального департамента иностранных дел Швейцарии с августа 2015 года. В 2012 году она была назначена руководителем целевой группы председательства ОБСЕ.

Ранее она занимала несколько дипломатических постов с 1997 года в Берне, Москве и Нью-Йорке.

Напомним, президент Владимир Зеленский показал, как строился мост на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net