Задержанный член Единой России сотрудничает со следствием - СБУ

Член севастопольского регионального политического совета Единой России Игорь Кучерявый не был задержан Службой безопасности Украины. Он сотрудничает со следствием, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ в четверг, 5 декабря.

"Он живет в отеле Херсона, юридически его не задерживали", – говорится в сообщении.

В СБУ заверили, что Кучерявый пошел на сотрудничество со следствием.

"В настоящее время решается вопрос относительно уведомления о подозрении", – добавили в пресс-центре.

Как сообщалось, 3 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска Каланчак. Член партии Единая Россия направлялся на подконтрольную Украине территорию для получения загранпаспорта.

Ранее в Украину не пустили российского актера. Он ехал в Киев для участия в кастинге одного из сериалов. Запретили ему посещать страну из-за поездки в Крым.

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Источник: korrespondent.net