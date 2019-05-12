Задержанный член Единой России сотрудничает со следствием - СБУ

Член севастопольского регионального политического совета Единой России Игорь Кучерявый не был задержан Службой безопасности Украины. Он сотрудничает со следствием, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ в четверг, 5 декабря.
"Он живет в отеле Херсона, юридически его не задерживали", – говорится в сообщении.
В СБУ заверили, что Кучерявый пошел на сотрудничество со следствием.
"В настоящее время решается вопрос относительно уведомления о подозрении", – добавили в пресс-центре.
Как сообщалось, 3 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска Каланчак. Член партии Единая Россия направлялся на подконтрольную Украине территорию для получения загранпаспорта.
Ранее в Украину не пустили российского актера. Он ехал в Киев для участия в кастинге одного из сериалов. Запретили ему посещать страну из-за поездки в Крым.
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Источник: korrespondent.net
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