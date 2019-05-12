В Житомирской области силовики провели 12 обысков в лесхозах

Сотрудники полиции и СБУ провели в Житомирской области 12 обысков на территории нескольких лесоперерабатывающих предприятий в деле о незаконной вырубке леса на экспорт. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 5 декабря.

Отмечается, что обыски также проводятся по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

"Предварительно установлено, что должностные лица лесохозяйственных предприятий коммунальной и государственной форм собственности области, злоупотребляя служебным положением и действуя по предварительному сговору с рядом частных обществ, в течение 2019 года организовывали незаконные порубки. Лес транспортировался на пилорамы, где обрабатывался и складировался для отправки за границу", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что, по приблизительным подсчетам, противоправная деятельность нанесла ущерб в сумме нескольких миллионов гривен.

Во время обысков установили, что часть лесопродукции, на которую суд уже наложил арест, подготовлена ​​к транспортировке. Во время следственных действий изъяли документацию.

Досудебное расследование проводится по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

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Ранее сообщалось, что в Житомирской области обнаружили масштабную схему хищения леса для экспорта. Тогда сумму убытков оценили в 14 млн гривен.

Также НАБУ провело обыски у сотрудников Гутянского лесхоза в Харьковской области. Во время обыска жилья одного из представителей предприятия детективам было оказано сопротивление.

Напомним, Верховная Рада ввела уголовную ответственность за вывоз леса. Контрабанда леса и лесоматериалов теперь будет предусматривать ответственность в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

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Источник: korrespondent.net