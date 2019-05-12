Стали известны причины и участники драки в Раде

В Верховной Раде в четверг, 5 декабря, подрались депутаты из Слуги народа Гео Лерос и Максим Бужанский. Об этом сообщает ЛБ.ua со ссылкой на источник в Слуге народа.

Отмечается, что причиной стали нецензурные высказывания нардепа Лероса в адрес другой "слуги" - Ирины Верещук.

По словам источника журналистов, Лерос "нормально получил" от Бужанского за "плохое отношение к женщине".

"Получил, как мы считаем в большинстве, заслужено. Потому что во время заседания Лерос начал крыть матом Ирину Верещук. Бужанский вступился. В итоге их разнимали депутаты ЕС и Голоса", - сказал собеседник.

Верещук эту информацию подтвердила. "Это действительно имеет место у нас в чате... Господин Гео имеет своеобразное чувство юмора, когда он может к коллегам по фракции говорить матом", - сказала Верещук.

Она добавила, что Бужанский заступился за нее и потребовал извинений.

Стычка произошла после принятия в целом законопроекта №0858 по борьбе с рейдерством, который представлял глава аграрного комитета Николай Сольский.

"Вы как в детском садике, я прошу вас успокоиться и сесть на места", - призывал спикер Разумков группу нардепов, которые собрались под балконом в сессионном зале.

Там были замечены нардеп Европейской солидарности Руслан Князевич, внефракционный Андрей Иванчук, член Слуги народа и известный бодибилдер Артем Дмитрук.

Для многих коллег происходящее в зале стало неожиданностью. Депутаты всех фракций встали с мест, чтобы увидеть происходящее под балконом Рады.

Сам Бужанский факт драки отрицает: "Я не дрался. Кто такое сказал? Этого не было".

Лидер партии Слуга народа Александр Корниенко сказал, что он ничего не видел.

"Мы выясним причины драки, что или кого они не поделили", - сказал он в комментарии журналисты.

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Ранее сообщалось, что за колоннами подрались депутаты, однако причины инцидента еще не были известны.

Напомним, первая стычка в Раде нового созыва произошла 30 октября. Тогда депутат от ОПЗЖ Николай Скорик плечом толкнул народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко, после чего их пытались успокоить.

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Источник: korrespondent.net