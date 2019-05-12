Кабмин подготовил новые антироссийские санкции

Правительство намерено внести на рассмотрение СНБО предложения о введении новых санкций в отношении России. Текст соответствующего распоряжения размещен на Правительственном портале.

Так, предлагается на три года ввести персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к юридическим лицам.

При этом не уточняется, в отношении кого планируется ввести санкции.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин принял решение о введении санкций против лиц, которые разрушают объекты культурного наследия в Крыму, осуществляют там теле и радиовещание, а также поставляют материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

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Источник: korrespondent.net