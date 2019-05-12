Лента RSS
Подписаться на ленту
05 декабря 2019, четверг, 15:45
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
05. 12. 2019

Кабмин подготовил новые антироссийские санкции

Правительство намерено внести на рассмотрение СНБО предложения о введении новых санкций в отношении России. Текст соответствующего распоряжения размещен на Правительственном портале.
 
 
Так, предлагается на три года ввести персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к юридическим лицам.
 
При этом не уточняется, в отношении кого планируется ввести санкции.
 
Напомним, на прошлой неделе Кабмин принял решение о введении санкций против лиц, которые разрушают объекты культурного наследия в Крыму, осуществляют там теле и радиовещание, а также поставляют материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.