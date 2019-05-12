В Полтаве убийцу двоих людей приговорили к пожизненному заключению

Одному из фигурантов дела об убийстве двух предпринимателей в лесополосе в Полтавской области назначено пожизненное заключение, его сообщник получил 12 лет лишения свободы. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает Судебная власть Украины.

Судом установлено, что обвиняемый в период с января по май 2016 года незаконно приобрел пистолет с глушителем и восемь патронов. 14 июня того же года обвиняемый с сообщником в лесополосе возле села Абазовка Полтавской области увидели автомобиль Volkswagen Touareg, в котором находились мужчина и женщина. Они решили завладеть авто.

Как сообщается, во время разбойного нападения, в настоящее время уже осужденный, решил убить пострадавших, не согласовывая свои действия с другим нападавшим. После убийства преступники завладели личным имуществом потерпевших, а именно: денежными средствами в сумме трех тысяч долларов США, золотыми изделиями: цепочкой с кулоном, парой сережек, кольцом и автомобилем.

На угнанном авто они перевезли трупы потерпевших в лесополосу, расположенную между селами Уманцевка Бугаевка Полтавской области, где их закопали.

2 декабря коллегией судей Полтавского районного суда вынесены приговоры обоим нападавшим, согласно которым: обвиняемому, который совершил убийство, наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества; его сообщник приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

До вступления приговора в силу избранная в отношении обвиняемых мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений.

Ранее сообщалось, что пасынка экс-судьи приговорили к пожизненному заключению. Суд установил, что он убил мужчину с малолетним ребенком и ранил беременную женщину.

А в Днепре полицейский получил пожизненный срок. Мужчина угрожал одной из собственниц квартиры и выстрелил в голову прохожему, что вмешался.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net