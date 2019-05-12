У Зеленского хотят замены представителей ОРДЛО в Минске

У президента Владимира Зеленского хотят замены представителей ОРДЛО на переговорах в Минске, заявил помощник главы государства Андрей Ермак, сообщает в четверг, 5 декабря, ЕП.

Он напомнил, что "минские договоренности", которые должна выполнить Украина и Россия для урегулирования конфликта на Донбассе, предусматривают консультации с "представителями территорий".

"Раньше на этих территориях (в Донецкой и Луганской областях. - ред.) жило 6 миллионов человек, сейчас (в ОРДЛО) осталось 1,5 миллиона. Другие уехали", - подчеркнул он, добавив, что многие переселенцы живут на подконтрольной территории Украины.

По мнению Киева, должны быть внесены изменения в ТКГ таким образом, чтобы отразить позицию переселенцев.

"Мы хотим, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость - то есть имеют юридическую привязку к тому, что они могут представлять эти территории", - пояснил он.

"Мы хотим, чтобы это были люди, хорошо известные на Донбассе", - рассказал Ермак.

Он сообщил, что это новая идея, и не стал уточнять, обсуждалась ли она с другими участниками ТКГ.

Напомним, украинская сторона выполнила все договоренности лидеров нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года, по итогам переговоров в Минске. Еще сообщалось, что Мартина Сайдика в трехсторонней контактной группе заменит швейцарская дипломатка Хайди Грау.

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Источник: korrespondent.net