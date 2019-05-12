В Киеве топ-менеджмент страховой украл у клиентов более 80 млн

В Киеве правоохранители разоблачили высшее руководство страховой компании Гарант-Лайф на присвоении более 80 млн гривен сбережений вкладчиков. Об этом сообщает СБУ в четверг, 5 декабря.

По данным спецслужбы, топ-менджмент страховой компании присвоил сбережения свыше 10 тысяч своих клиентов. Общая сумма ущерба вкладчикам составляет превысила 80 млн гривен.

"Из-за незаконной схемы компания фактически доведена до банкротства, а тысячи клиентов остались без сбережений, внесенных в качестве платежей на страхование жизни", – говорится в сообщении.

СБУ задержала двух причастных к незаконному завладению сбережениями вкладчиков – бывшего председателя правления и фактического руководителя страховой.

Обоим фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о присвоении, растрате имущества или завладенит им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что фейковые представители Tesla обманули украинцев на 12 млн гривен. Они создали ряд компаний-псевдопредставительств Tesla Motors Inc и обманули 25 потерпевших.

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Источник: korrespondent.net