Венгерский телеканал обозначил Крым частью России

На венгерском телеканале M1 аннексированный Крым обозначили как российскую территорию. Соответствующий ролик вышел в эфир в четверг, 5 декабря

Канал показал сюжет с Крыма, обозначив его частью России. Канал также транслируется и на украинское Закарпатье. В рубрике Без комментариев телеканал показал азовское побережье Крыма, на которое выбросило сотни медуз.

Описание под видео "Krím-Félsziget, Oroszország - 2019. November 27" переводится как "полуостров Крым, Россия - 2019. 27 ноября".

"M1" работает с 1957 года. В 2015 году он был перезапущен как 24-часовой канал новостей.

Официальной реакции украинской власти на этот инцидент пока нет.

Напомним, что ранее Будапешт обвинил Киев в притеснении венгров. Петер Сийярто утверждает, что языковой закон в Украине притесняет права венгров, поэтому Венгрия будет блокировать членство Украины в НАТО.

Также сообщалось, что Венгрия предложила России совместно защищать нацменьшинства в Украине. С соответствующим предложением парламент Венгрии обратился к Госдуме Российской Федерации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net