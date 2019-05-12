Лента RSS
Подписаться на ленту
05 декабря 2019, четверг, 17:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
05. 12. 2019

Фонд соцстраха получил нового председателя

На внеочередном заседании правления Фонда социального страхования Украины избрали нового председателя правления Фонда, им стал заместитель министра социальной политики Олег Коваль. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики в четверг, 5 декабря.

"Сегодня меня выбрали главой правления Фонда в соответствии с закона, устава и регламента Фонда. На этой должности моей первоочередной задачей является обеспечение стабильной работы Фонда, защита интересов застрахованных граждан и баланс интересов всех сторон, которые представлены в правлении Фонда", - передает слова Коваля пресс-служба.

По его словам, на заседании правления Фонда было включено пять вопросов повестки дня: ротация председателя правления Фонда и избрание его заместителей; формирование состава постоянных комиссий Фонда; обращение Счетной палаты о проведении аудита деятельности Фонда социального страхования за период с 1 августа 2017 года по 1 января 2020 года; о внесении изменений в бюджет Фонда на 2019 год.

Ранее сообщалось, что в Украине долг за больничные превысил миллиард гривен. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. При этом Кабмин уже разблокировал выплату.

В Минсоцполитики рассказали о новых принципах работы

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.