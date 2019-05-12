В Египте разбился истребитель МиГ-29

В Египте потерпел крушение истребитель МиГ-29 российского производства, сообщает газета Ведомости в четверг, 5 декабря.

"В четверг, 5 декабря, в Египте при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение один из истребителей МиГ-29, поставленный Россией для ВВС Египта в рамках коммерческого контракта от 2016 года", - сообщило издание.

По предварительной информации, пилот успел катапультироваться, но его судьба пока неизвестна.

Причиной инцидента могли стать "либо технические неполадки в комплексной системе управления истребителя, либо неправильные действия пилота".

Это уже второе крушение самолета МиГ-29, которые с 2017 года поставляются Каиру по экспортному контракту с Россией.

Ранее МиГ-29К разбился в Индии. Самолет столкнулся при взлете со стаей птиц, что привело к возгоранию двигателя и падению.

Стоит отметить, что недавно в Польше возобновили эксплуатацию МиГ-29 после нескольких аварий.

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Источник: korrespondent.net