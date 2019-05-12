МВД: В Украине пребывает полсотни "воров в законе"

Более 50 главарей преступного мира постоянно пребывют в Украине. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Укринформ.

Он напомним, что президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом".

Этот законопроект готовился вместе со специалистами МВД, Нацполиции и Офиса президента, он направлен на то, чтобы в Украине было жесткое наказание для "воров в законе".

"Это законодательство также нам позволит упростить процедуру доказывания в суде того, что именно тот или иной человек был "крышей" для десятков других преступников", - уточнил замминистра.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области задержали "вора в законе".

Полиция задержала трех "воров в законе" за месяц

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Источник: korrespondent.net