Пограничники объяснили затяжные очереди на границе

Скопление грузовиков на границе в Госпогрнслужбе пояснили завершением действия договоров по грузовым перевозкам по другим странам, заявил помощник главы ГПС Андрей Демченко, пишет в четверг, 5 декабря, Укринформ.

"В большинстве случаев скопление происходит на границе с Венгрией, поскольку действия договоров заканчиваются по грузовым перевозкам по другим странам. Перевозчики выбирают для своего направления движения один участок, в частности, Венгрию. Однако, на границе на этом участке работает только один пункт пропуска, где могут оформляться грузовики. Поэтому конечно и происходит одновременно массовое скопление", - сказал Демченко.

Он посоветовал водителям учитывать эту информацию и отслеживать накопление транспорта на границе через наши онлайн сервисы.

На границе возле Ужгорода в направлении Венгрии и Словакии снова образовались длинные очереди из грузовиков.

Очереди начали образовываться с прошлых выходных, прогнозируемо, что они будут увеличиваться в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и премьер Польши обсудили разрешения на грузовые перевозки.

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Источник: korrespondent.net