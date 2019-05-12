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05. 12. 2019

Рябошапка обсудил реформу Генпрокуратуры с представителем Госдепа

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка обсудил реформу веомства с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США Филипом Рикером. Об этом сообщила пресс-служба Посольства США в Украине в четверг, 5 декабря.

"Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филипп Рикер встретился с генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкою и обсудил значительный прогресс Украины в продвижении реформ, включая реформу Генеральной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер осуществляет в европейское турне, которое в среду начал визитом в Киев.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что органы прокуратуры должны заняться исправлением своего имиджа и сосредоточиться на делах Майдана и борьбой с коррупцией.

 
Ранее глава ГПУ Руслан Рябошапка рассказал о массовых увольнениях. В рамках реформы прокуратуры будут уволены сотни прокуроров, а также ликвидирована военная прокуратура.

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Источник: korrespondent.net
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