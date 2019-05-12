Зеленский дал поручения в связи с пожаром в Одессе

Президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету министров совместно с органами местной власти провести ряд заданий в месячный срок, сообщает Офис президента.

В частности, глава государства поручил провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей: детских садов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры;

Также Кабмин должен провести проверку всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта на предмет халатности, безответственности или недоброчесности при исполнении ими служебных обязанностей.

"Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших. Предлагаю посмотреть состояние и надлежащую обеспеченность материально-техническими и транспортными ресурсами спасательных подразделений, служб безотлагательного реагирования и медицины катастроф; предусмотреть совершенствование их технического оснащения и обновления современными средствами спасения и коммуникаций", - сообщил Зеленский.

"Отдельно призываю бизнес - владельцев торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц и т.д. быть социально ответственными, обеспечить в своих заведениях пожарной безопасности, не дожидаясь государственных проверок. Давайте будем ответственными и изучим наконец полученные страшные уроки ради сохранения самого ценного - жизни украинских граждан", - добавил президент.

О проделанной работе, актуальные проблемы и предложения президент попросил доложить до 10 января 2020 года.

Министерство внутренних дел будет инициировать усиление ответственности за халатное отношение к пожарной безопасности. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Такую инициативу МВД выдвинуло после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщалось, вчера в центре Одессы вспыхнул пожар в шестиэтажном здании - памятнике архитектуры, в котором находятся несколько учебных заведений. По словам очевидцев, люди, спасаясь от пожара, выпрыгивали из окон.

Позже была названа возможная причина пожара: его могла спровоцировать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. В городе объявили двухдневный траур. Сегодня Зеленский высказал соболезнования родным погибшей.

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Источник: korrespondent.net