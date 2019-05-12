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05. 12. 2019

СБУ с начала года задержала за коррупцию 112 полицейских

В течение 2019 года Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции 112 полицейских, в их числе 18 руководителей различных уровней. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 5 декабря.

"Было начато 95 уголовных производств в отношении сотрудников Нацполиции за совершение преступлений коррупционного характера. Сообщено о подозрении в коррупционных правонарушениях 112 полицейским; освобождены от занимаемых должностей 48 сотрудников полиции; приговорен к различным видам и срокам наказания 41 полицейский", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди разоблаченных в злоупотреблениях сотрудников полиции – 18 руководителей различных уровней, начиная от заместителя начальника отдела. В сумме они вымогали у граждан 2,5 млн в гривневом эквиваленте.

Ранее на этой неделе в Харькове полицейского задержали за взятку в $6 тысяч. За эти деньги старший лейтенант полиции обещал закрыть уголовное производство.

Также сообщалось, что на Закарпатье из-за взяток отстранили семь полицейских. Подозреваемые систематически требовали деньги от водителей чтобы избежать ответственности за нарушение ПДД.

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Источник: korrespondent.net
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