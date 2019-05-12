Фигурантам схем на таможне избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения 11 фигурантам махинаций на таможне, которые нанесли более 77,7 млн гривен убытков госбюджету, сообщает в четверг, 5 декабря, пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, организатору преступной схемы бизнесмену Вадиму Альперину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн гривен залога. Его партнеру - содержание под стражей с возможностью внесения 18 млн гривен залога. Арест с альтернативой внесения 2 017 050 гривен залога избран и для исполняющего обязанности отдела таможенного поста Столичный.

Экс-директору департамента фискальной службы, брокеру, двум заместителям начальника столичной таможни, а также двум инспекторам столичной таможни избран ночной домашний арест.

Работнику офиса организатора преступной схемы - залог в размере 576 300 гривен. Кроме того, залог в размере 192 100 гривен был назначен и для одного из инспекторов таможни.

В настоящее время прокурором САП в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда подано 9 апелляционных жалоб на решения суда первой инстанции.

Напомним, 2 декабря, "король контрабанды" из Одессы Вадим Альперин, которого подозревают в махинациях на таможне, внес 70 млн грн залога и вышел из СИЗО.

На прошлой неделе президент призвал всех подключиться и помочь правоохранителям найти одного из "крестных отцов контрабанды" в Украине Вадима Альперина. Затем адвокат Альперина заявил, что бизнесмен не скрывается и лично придет к прокурору.На следующий день НАБУ задержало Альперина, когда он явился в САП.

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Источник: korrespondent.net