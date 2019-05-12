Трамп торопит демократов с импичментом

Президент США Дональд Трамп призвал демократов палаты представителей побыстрее объявить ему импичмент.

"Если вы собираетесь объявить мне импичмент, сделайте это сейчас, быстро, чтобы мы смогли провести справедливое судебное разбирательство в Сенате и наша страна могла вернуться к делу", - написал Трамп в Twitter в четверг, 5 декабря.

В Белом доме также заявили, что отвергают обвинения демократов в адрес Трампа и ждут "справедливого суда" в Сенате.