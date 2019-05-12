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05. 12. 2019

Трамп торопит демократов с импичментом

Президент США Дональд Трамп призвал демократов палаты представителей побыстрее объявить ему импичмент.
 
 
"Если вы собираетесь объявить мне импичмент, сделайте это сейчас, быстро, чтобы мы смогли провести справедливое судебное разбирательство в Сенате и наша страна могла вернуться к делу", - написал Трамп в Twitter в четверг, 5 декабря.
 
В Белом доме также заявили, что отвергают обвинения демократов в адрес Трампа и ждут "справедливого суда" в Сенате.

Как сообщает CNN, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поручила подготовить официальное обвинение в адрес Трампа. Она поручила председателю судебной палаты Джерри Надлера приступить к импичменту.

"В Америке никто не стоит выше закона. Президент злоупотреблял своей властью ради собственной личной политической выгоды в ущерб нашей национальной безопасности. Сегодня я прошу нашего председателя приступить к импичменту", - сказала Пелоси.

Если палата представителей объявит президенту импичмент, сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Республиканцы контролируют большинство в сенате, и никто из них пока не высказался в поддержку импичмента.

Напомним, 3 декабря Комитет по вопросам разведки Палаты представителей рассмотрел и одобрил 300-страничный доклад по результатам расследования в рамках импичмента Трампа.
 
В документе утверждается, что Трамп пытался заручиться помощью иностранного государства, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, а также инициировал "беспрецедентную" кампанию, пытаясь помешать Конгрессу.

Накануне на слушаниях в юридическом комитете Конгресса выступили четыре профессора, являющиеся экспертами по правовым вопросам. Они должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании собранных данных.

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Источник: korrespondent.net
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