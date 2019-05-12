Кабмин принял ряд важных для бизнеса решений

Кабинет министров отменил 76 устаревших актов и принял ряд важных для бизнеса решений. Об этом сообщила пресс-служба BRDO в четверг, 5 декабря.

"4 декабря 2019 Кабмин одобрил ряд решений в пользу бизнеса, разработанных BRDO при поддержке Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства, в рамках второго "дерегуляционного" Кабмина нового состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам заседания отменено 76 устаревших актов, одобрен ряд решений в пользу бизнеса.

В частности, приняты сверхважные решение для лесохозяйственной отрасли, которые ждали своего утверждения более трех лет. Это - мониторинг внутреннего потребления лесоматериалов на основе единой государственной системы электронного учета древесины (ЭОД) и внедрение пилотного проекта по реализации древесины через систему ProZorro.Продажи. Внедрение этих решений, отмечают эксперты, позволит эффективно контролировать законность происхождения древесины и создаст условия для уничтожения теневого рынка, который сегодня составляет около 30%. При этом дополнительные поступления в бюджет страны от введения ЭОД оцениваются в почти 150 млн грн в год.

Другой важной инициативой стало принятие постановления Кабмина о запуске пилотного проекту по доступу частных перевозчиков на рынок грузовых железнодорожных перевозок. По оценкам экспертов, это позволит привлечь дополнительные инвестиции в отрасль, повысить среднесуточную скорость движения, ускорить отгрузку продукции, а следовательно, повысить конкурентоспособность украинского производителя.

Среди других принятых решений:

установлен порядок реализации товаров, не прошедших таможенного контроля, на таможенных аукционах через электронную систему ProZorro.Продажи. Таких товаров только с начала этого года накопилось на складах таможни почти на 840 млн грн;

утвержден механизм обжалования решений, действий и бездействия в сфере ведения Государственного земельного кадастра;

обновлено технический регламент ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании. Постановление даст возможность синхронизироваться с европейским законодательством в этой сфере и облегчит украинским производителям выход на рынок ЕС.

Кроме того, на заседании отменено использование бланков лицензий единого образца, регламентированы требования к шумовому излучения оборудования, а также внесены изменения в Правила розничной торговли нефтепродуктами, в частности, отменена обязательность ведения книги отзывов и предложений на АЗС.

Также отменено двойные требования к порядку определения стоимости услуг по проведению оценки соответствия стандартам технических регламентов.

Напомним, что ранее был утвержден порядок предоставления кредитов фермерам на покупку земли. Правительство приняло постановление о системе предоставления кредитов для покупки земли для малых фермеров.

Также сообщалось, что Кабмин утвердил запуск таможенной службы. Новая таможня начнет полноценную работу 8 декабря. Ее глава ранее анонсировал увольнение более 500 наиболее одиозных ее работников.

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Источник: korrespondent.net