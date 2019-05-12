Позицию Зеленского по рынку земли поддержал Харьковский облсовет

Харьковский облсовет поддержал введение рынка земли в Украине и предложил некоторые поправки к принятому в первом чтении законопроекту. Соответствующее обращение депутаты направили президенту, передает Укринформ в четверг, 5 декабря.

Свои поправки к законопроекту № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" депутаты облсовета оформили в ходе сессии.

Депутатский корпус выразил всестороннюю поддержку президенту в целях восстановления экономики, создания справедливой, конкурентной среды для бизнеса, в частности, и для аграрного сектора экономики.

При этом депутаты областного совета считают, что для того, чтобы закон об обороте земель действительно создавал условия для развития малого и среднего аграрного бизнеса, в законопроект необходимо внести определенные правки.

В частности, депутаты поддерживают позицию президента по проведению общенационального референдума, исключительно после которого будет разрешен допуск иностранцев на рынок земли.

"Призываем Вас приложить максимум усилий для учета правок, что, наконец, создаст условия для развития малого и среднего аграрного бизнеса в Украине", - говорится в обращении Харьковского областного совета к президенту.

Напомним, в закон о рынке земли перед вторым чтением добавят запрет на продажу ее иностранцам.

Ранее в Раде заявили, что референдум по рынку земли состоится только через 2-3 года после принятия закона.

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Источник: korrespondent.net