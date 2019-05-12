Львовские хирурги провели уникальную операцию по удалению 20-килограммовой опухоли. Об этом сообщает местное издание Galinfo.

К хирургам во Львове обратилась 60-летняя местная жительница Мария Климашевская. У женщины образовалась огромная опухоль на передней поверхности бедра.

Из-за этого женщина не могла самостоятельно ходить. Пациентка признается, что долго оттягивала поход к врачам в надежде, что "все пройдет само собой".

Группа хирургов под главенством хирурга-онколога Олега Дуды провели трехчасовую операцию. По словам врача, подобные случае редкость даже в мире, а в Украине это первая операция гигантской опухоли.

Cмотрите фотогалерею: Львовские хирурги удалили 20-килограммовую опухоль

За ходом операции наблюдало множество врачей. Они планируют описать клинический случай для научного сообщества.

На момент операции вес пациентки составлял 170 кг, после нее - 142 кг. Климашевская отмечает, что сбылась ее мечта - снова самостоятельно ходить. Теперь женщина намерена сбросить лишний вес и изменить свой образ жизни. В это ее поддерживает семья.

Ранее сообщалось, что девушка узнала, что ее беременность на самом деле опухоль. Также Корреспондент писал о том, что пес унюхал рак у хозяйки и спас ей жизнь.

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Источник: korrespondent.net