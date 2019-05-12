На обложку Time впервые попал президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский снялся для обложки американского журнала Time. Об этом сообщил главный редактор издания Едвард Фельсенталь в Twitter в четверг, 5 декабря.

Статья The Man in the Middle (Человек посередине) будет опубликована в новом номере Time. Выпуск запланирован на 16 декабря.

Так, в развернутом материале журналистов пойдет речь о том, что в США демократы считают Зеленского жертвой превышения полномочий Трампа. По этой причине американскому президенту грозит импичмент. Одновременно с тем, республиканцы рассматривают Зеленского как ключевого свидетеля доказательств невиновности Трампа.

По мнению журналистов издания, Зеленскому предстоит столкнуться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы прекратить войну на Донбассе.

Impeachment across continents: for the US, @ByBrianBennett & @chriswilsondc on how Trump 2020 is monetizing impeachment post by post on Facebook & @shustry from Kyiv with Volodymyr Zelensky, the man in the middle. https://t.co/oGrYyuHlD9 pic.twitter.com/ErOgsNFTly — Edward Felsenthal (@efelsenthal) 5 декабря 2019 г.

Под фото написано, что Зеленский оказался между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом: "Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом". Журналист, который брал интервью у президента, утверждает, что за 8 месяцев, которые он не видел Зеленского, тот изменился: "Он постарел и изменился гораздо больше, чем можно было ожидать за восемь месяцев. Он был не просто более уставшим или более реалистом, но, казалось, уловил напряжение политической болезни, которую он когда-то ненавидел и хотел вылечить: цинизм". "Я живу здесь, - сказал он, когда мы сидели в президентских палатах, оглядываясь на позолоту и внушительную мебель, - как в крепости, от которой я просто хочу сбежать", - вспомнил журналист слова Зеленского.

Ранее Елена Зеленская снялась для обложки Vogue. Перваая леди вместе с мужем и детьми появится в декабрьском выпуске женского журнала Vogue UA.

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Источник: korrespondent.net