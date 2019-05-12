Киев вызвал посла Казахстана из-за слов Токаева о Крыме

В МИД Украины был приглашен посол Казахстана Самат Ордабаев, которому была выражена обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России аннексировать Крым. Об этом сообщается на сайте МИД в четверг, 5 декабря.

Отмечается, что во время встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях.

"С украинской стороны была высказана обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать украинский Крым, обнародованная на русскоязычной версии веб-страницы государственной телерадиокомпании ФРГ Deutsche Welle", – говорится в сообщении.

Указано, что обе стороны подтвердили твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированных в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Казахстаном от 20 января 1994 года. Этот документ является основой двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает произошедшее весной 2014 года в Крыму аннексией. По его мнению, аннексия – слишком тяжелое слово для этого события.

В свою очередь МИД Украины объявил демарш Казахстану из-за заявления Токаева.Было заявлено, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга.

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Источник: korrespondent.net