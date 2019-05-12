Нардепы поедут на обучение в США по программе Конгресса

Народные депутаты IX созыва Верховной Рады пройдут специальное обучение в США по программе Конгресса Open World, сообщила в четверг, 5 декабря, пресс-служба партии Слуга народа.

"Американцы приглашают депутатов от всех фракций. Единственное условие - это должны быть нардепы, впервые избраны в Верховную Раду. То есть в США полетят более 300 парламентариев", - сказано в сообщении.

Программа Открытый мир была основана Конгрессом в 1999 году, с 2003 года ее распространили на Украину. За это время ее выпускниками стали около 4 тысяч граждан Украины.

Программа призвана укреплять взаимопонимание и сотрудничество между Украиной и США путем предоставления возможности украинским лидерам в различных областях деятельности встретиться со своими американскими коллегами и обменяться опытом и идеями по самым важным вопросам.

Напомним, в партии Слуга народа намерены провести еще один тренинг для народных депутатов, чтобы повысить их цифровую грамотность и научить заполнять налоговые декларации. Об этом сказал лидер политической силы, нардеп Александр Корниенко.

Как известно, с 29 июля по 4 августа в Трускавце проходил первый тренинг для нардепов партии Слуга народа. Они жили в нескольких гостиницах, в частности в Rixos-Прикарпатье и Mirotel.

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Источник: korrespondent.net