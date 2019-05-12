Стали известны новые подробности драки в Раде

Драка в зале парламента между нардепами от Слуги народа Гео Леросом и Максимом Бужанским произошла из-за переписки во внутреннем чате фракции, сообщает издание Буквы.

В чате нардепы обсуждали законопроекты, которые сегодня стоят в повестке дня. Параллельно шел обмен репликами между Верещук и Леросом. Так, судя по фото, Ирина Верещук призвала Лероса не использовать мат при общении.

"Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?" – написала Верещук.

Ответ Лероса был достаточно лаконичен и выглядит следующим образом: "Нех*й делать".

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Тогда Верещук вновь попыталась призвать Лероса к корректному общению и извинениям.

"Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением", – отметила Верещук в переписке.

В ответ Лерос дал понять, что извиняться не намерен. "У меня плотный график, лет через 8 давай", – написал он.

Ранее сообщалось, что за колоннами подрались депутаты, однако причины инцидента еще не были известны. Позже стали известны причины и участники драки в Раде.

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Источник: korrespondent.net