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05. 12. 2019

США вводят новые санкции против РФ в киберсфере

Минфин США в четверг, 5 декабря, объявил о введении санкций против 17 человек, включая граждан России и Украины, а также в отношении семи российских компаний.

Согласно документу, санкции вводятся за вредоносную деятельность в киберсфере.

В частности, под санкции попали россияне Максима Якубца и Игоря Турашева, которых обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp. 

Минфин США также сообщил, что деятельность Evil Corp нанесла ущерб в размере $100 млн.

В свою очередь Минюст США утверждает, что российский хакер пытался украсть $220 млн с банковских счетов. 

Ранее сообщалось, что сенатский комитет по международным отношениям Конгресса США на следующей неделе проведет голосование по законопроекту, предусматривающему введение санкций против России за вмешательство Кремля в американские выборы и агрессию против Украины.

Также в Сенате готовят "санкционный трюк" против российского газопровода Северный поток-2.

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Источник: korrespondent.net
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