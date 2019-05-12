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05. 12. 2019

Новый главный дипломат ЕС перепутал место войны в Украине

 
Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель допустил ошибку в речи о конфликте на Донбассе на заседании 26-го министерского совета ОБСЕ, о чем свидетельствует видео с официального YouTube канала ЕК.
 
Он перепутал украинский регион, в котором идут военные действия, сказав "север" вместо "восток".
 
"Я считаю, нас ждет позитивное развитие событий в Украине. Предстоящий саммит "нормандской четверки" несет надежду в результате диалога, но в то же время суть конфликта остается – нарушение Россией международного права и принципов ОБСЕ путем незаконной аннексии Крыма и Севастополя и агрессии на севере Украине", – сказал новый глава европейской дипломатии 5 декабря в Братиславе.
 
 
Также в своей речи он указал на важность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе и напомнил о ее роли для мирного урегулирования в Украине.
 
В этот же день Боррель встретился в словацкой столице с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, которого заверил в неизменности поддержки Евросоюзом территориальной целостности и суверенитета Украины, несмотря на кадровые перестановки в Еврокомиссии.
 
Напомним, в США пообещали Украине мощную поддержку на предстоящей встрече в нормандском формате 9 декабря.
 
Еще сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандской формате.
 
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Источник: korrespondent.net
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