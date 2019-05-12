Лента RSS
Подписаться на ленту
05 декабря 2019, четверг, 18:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
05. 12. 2019

МИД РФ ответил на слова Ермака о стене на Донбассе

Заявление помощника президента Украины Андрея Ермака о возможности отгородиться стеной от части Донбасса являются "контрпродуктивны". Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает Интерфакс в четверг, 5 декабря.

"Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

При этом Руденко подчеркнул, что для России главной задачей саммита является подтверждение приверженности сторон в конфликте - Киева, Донецка и Луганска - Минским договоренностям. Эти соглашения должны оставаться "основой мирного урегулирования кризиса на юго-востоке Украины", отметил дипломат.

Ранее помощник президента Андрей Ермак сообщил, что если Россия не согласится на договоренности о прекращении огня и обмене пленными, Киев будет готов строить стену на Донбассе.

Также Ермак заявлял, что у президента Владимира Зеленского хотят замены представителей ОРДЛО на переговорах в Минске.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.