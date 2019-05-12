Забастовка во Франции: полиция задержала 71 человека

Во Франции полиция задержала по меньшей мере 71 человека на протестном марше в Париже против пенсионной реформы. Об этом сообщила префектура полиции города в Twitter в четверг, 5 декабря.

"По состоянию на 15:30 (17:30 мск) задержан 71 человек, проведено 9350 превентивных проверок", - сообщила префектура.

Манифестанты, среди которых члены профсоюзов, представители политических партий, студенты, участники движения "желтых жилетов", работники образовательных учреждений, отправились от Северного вокзала по согласованному маршруту примерно в 14:30 по местному времени.

Напомним, что сегодня во Франции люди протестуют против пенсионной реформы, над которой работает правительство. В стране не работают аэропорты, метро и железная дорога.

Последняя волна протестов во Франции прошла в середине сентября. Врачи, медсестры и юристы высказали недовольство запланированной пенсионной реформой, которая, по их словам, удвоит налоги.

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Источник: korrespondent.net