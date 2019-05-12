Рада не смогла уволить скандального Яременко

Верховная Рада на заседании в четверг, 5 декабря, не нашла достаточно голосов, чтобы сменить главу парламентского комитета по вопросам внешней политики.

Так, за назначение на эту должность "слуги народа" Елизаветы Ясько вместо оскандалившегося интимной перепиской Богдана Яременко проголосовали лишь 186 нардепов

Во время обсуждения депутаты критиковали объединение в одном проекте постановления увольнение и назначение руководителя комитета. Нардепы поддерживали увольнение Яременко, однако требовали отдельного голосования за назначение главы комитета.

В то же время, нардепы 348 голосами поддержали включение в комитеты депутатов от Слуги народа Александра Копыленко и Ивана Калауру.

Первого назначили в комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Второго - в комитет по вопросам правовой политики. При этом его освободили от обязанностей члена комитета по вопросам прав человека.

Напомним, что 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета. В то же время он заявил, что передаст заявление председателю Верховной Рады "только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа".

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Источник: korrespondent.net