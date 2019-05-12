Число жертв взрыва дома в Польше возросло

Жертвами обвала здания, вызванного взрывом газа, на польском горнолыжном курорте Щирк стали восемь человек. Об этом сообщает Польское радио.
По словам главы Силезского воеводства Ярослава Вечорека, жертвами взрыва и обрушения дома в Щирке стали восемь человек. Среди погибших четверо детей.
Отмечается, что причиной взрыва в здании мог стать случайно просверленный газопровод.
Ранее сообщалось о пятерых погибших в результате обрушения дома в Польше.
Напомним, сегодня в Польше из-за взрыва газа обрушился дом. Тогда спасатели обнаружили только два тела.
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Источник: korrespondent.net
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