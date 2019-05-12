ПЦУ гарантировала пенсию и пожизненное богослужение Филарету

Синод Православной церкви Украины утвердил гарантии обеспечения достойного положения ее почетному патриарху Филарету в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Украинская православная церковь Киевского патриархата", сообщает пресс-служба ПЦУ.
Отмечается, что Синод утвердил следующие решения:
- Учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения Почетного Патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата" и учитывая позицию Почетного Патриарха Филарета - создать религиозную организацию в составе Православной Церкви Украины в форме миссии.
- Почетный Патриарх Филарет имеет право для пожизненного проживания и использования для своей деятельности комплекса зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36.
- Почетный Патриарх Филарет имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе Киева.
- Пожизненное материальное содержание Почетного Патриарха Филарета и финансирование религиозной организации в форме миссии осуществляется за счет отчислений от Владимирского собора города Киева и добровольных пожертвований.
В ПЦУ также подчеркнули, что "неоднократно распространяемые мысли, якобы Православная Церковь Украины "желает выбросить Патриарха Филарета на улицу" - не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и у общественности".
Ранее сообщалось, что суд разрешил продолжить ликвидацию УПЦ КП. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о приостановке ликвидации церкви.
При этом около сотни сторонников УПЦ КП прошли крестным ходом правительственным кварталом, протестуя против ликвидации церкви. Позже они попытались прорваться в здание суда, но их не пустила Нацгвардия. Произошла стычка.
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Источник: korrespondent.net
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