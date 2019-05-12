Филарету создали должность в ПЦУ

Синод Православной церкви Украины решил создать для почетного патриарха Филарета должность в ПЦУ, сообщает пресс-служба церкви.

В частности, Синод принял решение создать религиозную организацию в составе Православной церкви Украины в форме миссии.

Такой шаг в ПЦУ сделали, "учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" и учитывая позицию почетного патриарха Филарета".

Ранее сообщалось, что процедура ликвидации Киевского патриархата завершена. Синод ПЦУ также утвердил гарантии обеспечения патриарху Филарету.

Напомним, суд разрешил продолжить ликвидацию УПЦ КП. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о приостановке ликвидации церкви.

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Источник: korrespondent.net