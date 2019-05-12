Зарплата Коболева выше, чем у глав энергетических компаний ЕС

Зарплата главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева оказалась выше, чем вознаграждение глав нефтегазовых компаний ряда стран Евросоюза, о чем говорится

в исследовании "Уровень заработных плат в органах государственной власти на государственных предприятиях в Украине и других Европейских странах" офиса финансового и экономического анализа Верховной Рады.

Согласно исследованию, Коболев в 2017 году получал среднюю оплату труда в месяц в размере 31 511 евро, что в 136 раз больше средней зарплаты по стране.

Руководитель компании Ofgem (Великобритания) в 2017 году получал 26 667 евро в месяц (в 13 раз больше средней зарплаты по стране), руководитель Engie (Франция) – 19 667 евро (в 9 раз больше), Tranzgaz (Румыния) – 18500 евро (в 36 раз больше), Gaz-system (Польша) – 17250 евро (в 23 раза больше), Lietuvos Energijos Gamyba – 16 417 евро (в 26 раз больше).

Как сообщалось, компанию НАК Нафтогаз ждет аудиторская проверка , которую инициирует правительство.

При этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительство в ближайшее время не намерено менять руководство Нафтогаза.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net