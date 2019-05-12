Украина сообщила в Гаагу о казни бойцов ВСУ на Донбассе

Генпрокуратура направила в Офис прокурора Международного уголовного суда (ОП МКС) сообщение о совершение РФ внесудебных казней 9 украинских военных во время боев за Иловайск и Дебальцево. Об этом передает пресс-служба ГПУ.

Все казни пленных украинцев осуществили представители организованной группы "Казачий союз "Область войска Донского" во время боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году.

"Украина предоставила фото - и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену", – сообщают в ГПУ.

В сообщении, направленном в Гаагу, также говорится о практике ведения Россией боевых действий "чужими руками".

Сообщения будут рассматриваться в Гааге вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на Востоке Украины в период 2014-2019 годов.

В ГПУ отметили, что направили в Международный уголовный суд пять сообщений относительно событий на Донбассе. В частности, они касались ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности лидерами так называемых "ДНР" - Игорем Гиркиным (Стрелковым), Александром Захарченко, Игорем Безлером и другими.

Ранее заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак сообщил, что военная прокуратура начала расследование событий в Иловайске.

Напомним, в августе 2019 года Генштаб ВСУ уточнили число погибших военных в боях за Иловайск в августе 2014 года. Потери составили 220 военных, еще 40 пропали без вести и 13 военнослужащих до сих пор находятся в плену.

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Источник: korrespondent.net