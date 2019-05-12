Украина отреагировала на ТВ-сюжет с "российским" Крымом в Венгрии

Посольство Украины в Венгрии обратилось к венгерскому телеканалу М1 с требованием исправить надпись в видеосюжете, в котором аннексированный Крым обозначен территорией России. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook в четверг, 5 декабря.

"В связи с появлением на центральном венгерском телеканале М1 видеосюжета, в котором Крым обозначен территорией РФ, посольство обратилось к телеканалу и к министерству внешней экономики и иностранных дел Венгрии с требованием по исправлению надписи", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты искренне надеются, что этот случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием. В посольстве напомнили, что Венгрия постоянно и четко поддерживает территориальную целостность Украины.

В то же время мы не можем оставлять такие ошибки без реагирования", – отметили в посольстве и выразили надежду, что впредь такие случаи не повторятся.

Напомним, на венгерском телеканале M1 аннексированный Крым обозначили как российскую территорию. Соответствующий ролик вышел в эфир в четверг, 5 декабря. В плашке сюжета о медузах, выброшенных на Азовское побережье, написано "полуостров Крым, Россия – 2019. 27 ноября".

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Источник: korrespondent.net