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05. 12. 2019

Россия готова продлить СНВ-3 без всяких условий – Путин

Российские власти готовы до конца текущего года принять решение о продлении договора СНВ-3. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, сообщает Интерфакс в четверг, 5 декабря.

"Хочу еще раз подтвердить позицию Российской Федерации. Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3, чтобы не было потом никакого двойного, тройного толкования по поводу нашей позиции. Говорю это официально", – сказал Путин.

По его словам, все предложения России о продлении договора находятся у партнеров.

"Все наши предложения на столе по продлению этого договора, никакой реакции пока мы от партнеров не получили", – сказал Путин.

В ходе совещания, по словам президента РФ, будет обсуждаться, "что можно противопоставить всем недружественным шагам и какие оперативные решения были наиболее приемлемыми и наименее затратными".

Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2010 году, вступил в силу в феврале 2011 года, срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. Он регулирует количество стратегических наступательных вооружений.

Также сообщалось, что США намерены увеличить ядерный потенциал из-за РФ. В первую очередь речь идет о боеголовках с низкой взрывной силой.

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Источник: korrespondent.net
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