У Зеленского хотят провести выборы в "ЛДНР" осенью

В Офисе президента рассчитывают, что выборы на неподконтрольном Донбассе пройдут 31 октября 2020 года одновременно с местными выборами во всей стране. Об этом заявил главы государства Андрей Ермак в лондонском Chatham House, передает Европейская правда.

"Да, мы хотим провести выборы одновременно по всей территории Украины, 31 октября следующего года. Но есть очень большое количество условий для проведения этих выборов и для того, чтобы сегодня украинский ЦИК признал эти выборы", - сказал Ермак.

Он подчеркивает: эти выборы должны состояться исключительно в соответствии с украинским законодательством. "А это значит, что на территориях, на которых проходят выборы, не могут находиться любые иностранные военные или другие нелегальные с точки зрения украинского законодательства вооруженные группы", - пояснил Ермак.

Также согласно украинскому законодательству, в день проведения выборов контроль за государственной границей должен быть за украинским правительством, говорит помощник Зеленского.

"Безусловно, при подготовке выборов необходимо, чтобы кто-то охранял и обеспечивал безопасность на этой территории и мог допустить наблюдателей, украинские политические партии, украинские медиа. Могу вас заверить, что это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ. Для этого мы уже говорим с ОБСЕ о расширении ее мандата", - отметил он.

Все это будет обсуждаться в Париже на саммите лидеров нормандского формата, добавил Ермак.

"Важно, что законность этих выборов должна быть подтверждена двумя институтам - украинским ЦИК и (миссией по наблюдению за выборами БДИПЧ) ОБСЕ. ЦИК должен подтвердить, потому что мы проводим выборы по украинскому законодательству, и ОБСЕ - потому что фраза об этом есть в формуле Штайнмайера ", - подчеркнул он.

Зеленский: По выборам на Донбассе есть план "Б"

Ранее в ОБСЕ заявляли, что выборы на Донбассе сейчас невозможны.

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Источник: korrespondent.net