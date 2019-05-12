Бывшего "топа" из ГПУ арестовали

Суд постановил взять под арест на два месяца с правом залога в размере два миллиона 130 тысяч 100 гривен экс-прокурора Игоря Щербину, сообщает Страна.

По информации СМИ, связывают Щербину с Романом Трубой.

Ранее сообщалось, что НАБУ задержало на взятке бывшего начальника главного следственного управления Генеральной прокуратуры.

СМИ также сообщали, что НАБУ проводит у Щербины обыски в связи с возможными злоупотреблениями в ГБР.

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Источник: korrespondent.net