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05. 12. 2019

Зеленский наградил орденом шоумена Притулу

Президент Украины Владимир Зеленский указом постановил наградить орденом "За заслуги" III степени волонтера и телеведущего Сергея Притулу и фронтмена группы Антитела Тараса Тополю. Соответствующий указ №889/2019, подписанный 5 декабря, опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что соответствующий орден присуждается за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, за активную благотворительную и гуманистическую деятельность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченного по волонтерам. Должность заняла Наталия Пушкарева. 

В Украине за год свернула деятельность половина волонтеров

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Источник: korrespondent.net
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