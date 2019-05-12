В Слуге народа объяснили провал голосования за отставку Яременко

Во фракции Слуга народа объясняют малое количество голосов депутатов за избрание руководителя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества "внутренней дискуссией" относительно кандидатуры на эту должность. Об этом в сообщил народный депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев, передает УНИАН.

Он считает, что вопрос об освобождении Богдана Яременко от должности председателя комитета и назначение нового руководителя комитета должен быть разделен.

"Я лично также считаю, что лучше было проголосовать отдельно два решения, но что сделано, то сделано. Я убежден, что будут сделаны выводы, и мы вернемся к этому вопросу или с этой кандидатурой, или с другой", - сказал Гетманцев.

Он отметил, что малое количество голосов депутатов от Слуги народа - 174 - за решение о смене руководителя комитета связано с "внутренней дискуссией", хотя "нас и обвиняют в том, что мы как один, как солдаты, но видите, и дискуссия может быть".

На уточняющий вопрос, это была дискуссия по поводу увольнения Яременко или назначения Елизаветы Ясько, Гетманцев ответил: "Нет, по увольнению старого (речь идет о нынешнем руководителе комитета Яременко - ред.) не было никакой дискуссии".

По его словам, была дискуссия относительно процедуры выбора нового руководителя комитета.

Ранее сообщалось, что Рада не смогла уволить скандального Яременко. Депутаты готовы были уволить Яременко, но хотели заслушать Ясько. Проектом постановления предлагалось все принять одним решением.

Напомним, что 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета. В то же время он заявил, что передаст заявление председателю Верховной Рады "только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа".

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Источник: korrespondent.net