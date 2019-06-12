Лента RSS
Подписаться на ленту
06 декабря 2019, пятница, 00:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,35
06. 12. 2019

Грете Тунберг предложили передвигаться на осле


Ассоциация жильцов испанского населенного пункта Талавера-де-ла-Рейна предложила шведской экоактивистке Грете Тунберг доехать из Лиссабона в Мадрид на осле. Общественники распространили свое сообщение в соцсетях.

По их словам, они хотели, чтобы Грета "лично узнала один из способов, которым тысячи людей пользовались на протяжении веков для преодоления расстояний".

Однако экоактивистка, до этого отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, решила поехать в Мадрид на поезде.

Тунберг направится из столицы Португалии в Испанию на 25-ю Конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25). Ее путешествие займет более 10 часов.

Напомним, в Португалию Тунберг прибыла на катамаране. Путь из США, где школьница принимала участие в саммите ООН по климату, занял 21 день.

Грета Тунберг считает своей миссией борьбу с изменениями климата. На саммите ООН в Нью-Йорке она заявила мировым лидерам, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.