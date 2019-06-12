Грете Тунберг предложили передвигаться на осле



Ассоциация жильцов испанского населенного пункта Талавера-де-ла-Рейна предложила шведской экоактивистке Грете Тунберг доехать из Лиссабона в Мадрид на осле. Общественники распространили свое сообщение в соцсетях.

По их словам, они хотели, чтобы Грета "лично узнала один из способов, которым тысячи людей пользовались на протяжении веков для преодоления расстояний".

Однако экоактивистка, до этого отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, решила поехать в Мадрид на поезде.

Тунберг направится из столицы Португалии в Испанию на 25-ю Конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25). Ее путешествие займет более 10 часов.

Напомним, в Португалию Тунберг прибыла на катамаране. Путь из США, где школьница принимала участие в саммите ООН по климату, занял 21 день.

Грета Тунберг считает своей миссией борьбу с изменениями климата. На саммите ООН в Нью-Йорке она заявила мировым лидерам, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

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Источник: korrespondent.net