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06. 12. 2019

Туск назвал главную ошибку Евросоюза


Бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что выход Великобритании из Европейского Союза – это одна из самых масштабных ошибок в истории ЕС, сообщает The Guardian.

Политик отметил, что за пять лет его пребывания на посту главы ЕС, отмеченных кризисом в Греции, миграционными проблемами и изменением вектора политики США после избрания Дональда Трампа, выход Великобритании из Евросоюза стал наиболее болезненным вопросом.

По его словам, Brexit случился в результате кампании, отмеченной "беспрецедентной готовностью лгать". Туск уверен, что и для ЕС, и для Великобритании было бы лучше, если бы не было Brexit.

Кроме того, бывший глава Евросовета сказал, что предчувствовал итоги голосования за два-три месяца до референдума в Британии.

Напомним, 28 октября британский премьер Борис Джонсон официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года после того, как парламент не поддержал его соглашение о выходе.

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Источник: korrespondent.net
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