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06. 12. 2019

Трамп зажег огни на главной рождественской елке


Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли участие в ежегодной национальной традиции зажжения рождественской ели в Вашингтоне. Она состоялась в южной части Президентского парка на Эллипсе.
 
Среди гостей были министр внутренних дел Дэвид Бернхардт, законодатели Марк Медоуз, Джим Джордан и Джон Рэтклифф.

pic.twitter.com/nSyY8ysJtp

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2019
 
Девятиметровое дерево украсили 50 000 светильников и 450 гигантскими белыми звездными украшениями. Служба национальных парков посадила ель в конце октября.
 
Предыдущее дерево, колорадская голубая ель из Вирджинии, было посажено в 2012 году, но в прошлом году оно было повреждено, когда человек попытался подняться на него.

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Источник: korrespondent.net
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