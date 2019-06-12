Трамп зажег огни на главной рождественской елке

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли участие в ежегодной национальной традиции зажжения рождественской ели в Вашингтоне. Она состоялась в южной части Президентского парка на Эллипсе.
pic.twitter.com/nSyY8ysJtp— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2019
Новый год-2020: главную елку Украины зажгут 19 декабря
Ранее сообщалось, что Новый год в Киеве пройдет в немецком стиле. Организаторы обещали живую елку, Санта Клауса из Европы и концерты каждый день.
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Источник: korrespondent.net
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