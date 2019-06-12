Байден поругался с избирателем из-за работы сына в Украине

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден во время предвыборной встречи поругался с избирателем, который заявил, что политик "продавал доступ к лидеру Бараку Обаме" и устраивал своих детей на хорошие должности, в частности, нашел для сына Хантера "теплое местечко" в Украине.
Напомним, бывшее место работы Хантера Байдена в украинской газовой компании Burisma широко обсуждается в США на фоне процедуры импичмента президенту Дональду Трампу.
Демократы обвинили Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского - якобы он попросил украинского коллегу инициировать разбирательство в отношении своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.
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Источник: korrespondent.net
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