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06. 12. 2019

Байден поругался с избирателем из-за работы сына в Украине


Кандидат в президенты США демократ Джо Байден во время предвыборной встречи поругался с избирателем, который заявил, что политик "продавал доступ к лидеру Бараку Обаме" и устраивал своих детей на хорошие должности, в частности, нашел для сына Хантера "теплое местечко" в Украине.
 
Как передает телеканал  CNBC, 77-летний Байден в ответ назвал избирателя "чертовым лжецом" и "толстым", а также отметил, что тот "слишком стар", чтобы за него голосовать.
 
Байден также подчеркнул, что упомянутые обвинения против него "никто не доказал".

Напомним, бывшее место работы Хантера Байдена в украинской газовой компании Burisma широко обсуждается в США на фоне процедуры импичмента президенту Дональду Трампу.

Демократы обвинили Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского - якобы он попросил украинского коллегу инициировать разбирательство в отношении своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

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Источник: korrespondent.net
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