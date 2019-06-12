Байден поругался с избирателем из-за работы сына в Украине



Кандидат в президенты США демократ Джо Байден во время предвыборной встречи поругался с избирателем, который заявил, что политик "продавал доступ к лидеру Бараку Обаме" и устраивал своих детей на хорошие должности, в частности, нашел для сына Хантера "теплое местечко" в Украине.

Как передает телеканал CNBC, 77-летний Байден в ответ назвал избирателя "чертовым лжецом" и "толстым", а также отметил, что тот "слишком стар", чтобы за него голосовать.

Байден также подчеркнул, что упомянутые обвинения против него "никто не доказал".



Напомним, бывшее место работы Хантера Байдена в украинской газовой компании Burisma широко обсуждается в США на фоне процедуры импичмента президенту Дональду Трампу.



Демократы обвинили Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского - якобы он попросил украинского коллегу инициировать разбирательство в отношении своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

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Источник: korrespondent.net