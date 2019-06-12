Президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшими студентами, которые организовали Евромайдан, и пострадавшими в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, сообщила пресс-служба главы государства вечером 5 декабря. Президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшими студентами, которые организовали Евромайдан, и пострадавшими в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, сообщила пресс-служба главы государства вечером 5 декабря.

"Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С которых началась революция", - отметил Зеленский.



Активисты рассказали главе государства о начале Майдана, о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в революцию Достоинства.

Приглашенные на встречу обсудили с Зеленским расследование преступлений против участников Евромайдана. Президент пообещал, что расследования по делам Майдана будут завершены, а виновные будут сидеть в тюрьме.

Активисты призвали президента на встрече в "нормандской четверки" в Париже не соглашаться на выборы в Донбассе "под дулами автоматов".





Cмотрите фотогалерею: Зеленский встретился с участниками Евромайдана



Депутаты дали ход расследованию дел Майдана

Зеленский поблагодарил евромайдановцев за поддержку и заверил, что не предаст интересов Украины. Глава государства выразил присутствующим благодарность за согласие на встречу и отметил, что это для него большая честь.

Напомним, ранее три фракции Верховной Рады призвали украинцев выйти Майдан Незалежности в Киеве на акцию протеста 8 декабря.

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Источник: korrespondent.net