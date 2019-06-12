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06. 12. 2019

Вертолет Нацгвардии разбился в США: есть жертвы


Вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk потерпел крушение в Миннесоте. На его борту были три человека, все они погибли, сообщает ABC News.
 
Вертолет выполнял испытательный полет, он исчез с радаров через девять минут после взлета. Вертолет разбился в 16 милях (около 26 км) к юго-западу от города Сент-Клауд. 
 
Причина крушения пока не установлена. Из-за ЧП губернатор Миннесоты Тим Уолз отменил церемонию зажжения рождественской ели.

UPDATE: Wreckage found after National Guard helicopter crashes near St. Cloud, Minnesota; no official word on casualties pic.twitter.com/CD5OVZDD59

— BNO News (@BNONews) December 5, 2019

Напомним, ранее в Италии военный вертолет разбился об эсминец. Во Франции разбился вертолет спасателей, три человека, находившихся на борту вертолета, погибли.

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Источник: korrespondent.net
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