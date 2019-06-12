На Донбассе сутки начались с мощных обстрелов

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом передает пресс-центр ООС. Потерь в рядах ВСУ не было. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Отмечается, что противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, зафиксирован огонь из вооружения БМП.

Обстрелы велись в районе Широкиного, Лебединского, вблизи Крымского, возле Луганского и Майского, дважды неподалеку Новолуганского и в районе Зайцевого. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции ООС неподалеку Авдеевки.

"Сначала враг совершил мощный обстрел из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм. Зафиксировано 23 взрыва. Во втором случае противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Потерь со стороны сил ООС нет.

Напомним, за сутки 4 декабря на Донбассе было зафиксировано три обстрела.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net