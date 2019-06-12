В Нигерии взорвался нефтепровод, есть жертва

В столице Нигерии – Лагосе взорвался нефтепровод, вследствие чего по меньшей мере один человек погиб. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Ибрагима Фаринлое.

"Двое человек были привлечены к инциденту. К сожалению, один человек погиб, но вторая выжила", - сказал Фаринлое.

По его информации, причиной взрыва стала авария, а не работа воров, как во время предыдущих подобных случаев. К месту инцидента уже прибыли сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование.

К слову, в июле в результате взрыва нефтепровода в окрестностях Лагоса погибли 12 человек. Нигерийские нефтепроводы часто становятся жертвой вандалов, которые пытаются украсть нефть, чем провоцируют взрывы.

Напомним, в октябре в Йемене дважды в течение месяца подрывали нефтепровод. Отмечалось, что ни одна из групп не взяла на себя ответственности за взрыв, но в прошлом подобные нападения в регионе осуществлялись боевиками, связанными с аль-Каидой.

А в сентябре на востоке Саудовской Аравии так называемые хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. В районах месторождений Абкайк и Хурайс произошел крупный пожар.

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Источник: korrespondent.net